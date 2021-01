Jürgen Klopp verliest opnieuw een verdediger: "Als je een centrale verdediger beschikbaar hebt, stuur me dan een berichtje"

De transferperiode loopt bijna ten einde, maar toch zal het bestuur van Liverpool nog moeten zoeken naar een extra centrale verdediger. The Reds zagen dit seizoen heel wat verdedigers uitvallen met een blessure, donderdag moest ook Joël Matip de strijd staken.

Jürgen Klopp zal zich, ondanks de ruime overwinning op het veld van Tottenham, opnieuw zorgen maken. The Reds zitten in een blessurecrisis. Virgil van Dijk en Joe Gomez zijn al een lange tijd bezig aan hun revalidatie en Fabinho sukkelt ondertussen met een spierblessure. Tijdens de rust tegen Tottenham moest ook Joël Matip de strijd staken: "Echt ongelooflijk wat er vannachter allemaal gaande is", klonk het achteraf bij Klopp.

Jordan Henderson, net zoals Fabinho eigenlijk een middenvelder, nam dan maar plaats in het hart van de verdediging. Liverpool won de wedstrijd, maar moet nu echt op zoek naar een extra verdediger. Jürgen Klopp bleef achteraf rustig: 'Als je een centrale verdediger beschikbaar hebt voor een redelijke prijs met de kwaliteiten die we nodig hebben, stuur me dan een berichtje'

Toch geeft hij ook eerlijk toe dat ze al een tijdje zoeken naar een vervanger: "Ik ben niet kieskeurig, maar we moeten de juiste speler vinden. We hebben spelers, al zijn het er eerlijk gezegd niet veel in de defensie."