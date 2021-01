Martinelli krijgt zijn kans bij Arsenal, Solskjaer zet Martial op de bank bij Manchester United

Deze avond staan Arsenal en Manchester United tegenover elkaar in de topper van de 21ste speeldag in de Premier League. Bij Arsenal is Saka er niet bij door een blessure, terwijl Anthony Martial op de bank moet starten bij Manchester United.

Arsenal is de laatste weken aan het groeien en er is dan ook geloof in een overwinning tegen Manchester United. Trainer Arteta kan wel niet rekenen op Saka, want de flankaanvaller is er niet bij door een blessure. Martinelli start dan weer wel voor de Gunners.

Bij Manchester United is het uiteraard uitkijken naar de Portugees Bruno Fernandes. Ook Pogba, die het de laatste weken uitstekend doet, start opnieuw in de basis. Anthony Martial zit op de bank, want voorin wordt gekozen voor Edinson Cavani.