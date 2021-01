VVV-Venlo betaalde amper 200.000 euro voor de speler, maar nu is Georgios Giakoumakis de topschutter in Nederland

Georgios Giakoumakis is de topschutter in de Eredivisie. De 26-jarige Griek werd nochtans voor maar 200.000 euro weggehaald bij AEK Athene

VVV-Venlo staat op een zorgeloze 13de plaats in het klassement en telt elf punten meer dan ADO Den Haag, de nummer 16 in de Nederlandse Eredivisie.

VVV heeft deze 13de plaats zeker te danken aan zijn Griekse aanvaller. Georgios Giakoumakis was dit seizoen al goed voor 20 goals in 19 wedstrijden. De nieuwe aanwinst is topschutter en doet het zo beter dan de aanvallers van de Nederlandse topclubs.

Neus voor goals

Giakoumakis kan beschouwd worden als een complete spits. De aanvaller is zeker niet traag en met zijn 1m86 weet hij aardig een bal bij te houden. De Griek mocht in elke wedstrijd al rekenen op een basisplek.

VVV-Venlo betaalde 200.000 euro voor de aanvaller die voor zijn overgang alleen nog maar actief in Griekenland en Polen. Zijn vorige club, AEK Athene, leende de speler ook al meermaals uit. VVV-Venlo nam hem op 11 augustus definitief over. ​

Afgelopen woensdag scoorde hij nog vier keer in het duel tegen Vitesse. Venlo won dit duel met 4-1.