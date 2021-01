Thomas Meunier niet echt blij met zijn eerste seizoen bij Dortmund

De Rode Duivel heeft net als zijn landgenoten in de Bundesliga een minder seizoen al achter de rug.

Dit seizoen lijkt niet succesvol te zijn bij de Rode Duivels van Borussia Dortmund. Thorgan Hazard is al een tijdje geblesserd en keert langzaam terug. Axel Witsel heeft net een achillespeesoperatie ondergaan en Thomas Meunier stond dit weekend aan de kant vanwege een knieblessure.

In een interview met de krant Ruhr Nachrichten gaf de oud-speler van PSG een update over zijn seizoen en lijkt hij teleurgesteld: "In een team als Dortmund moet ik aanvallender zijn. Met slechts één doelpunt en een assist voor het moment, ben ik teleurgesteld over mijn staat van dienst, en ik denk dat mensen dat ook zijn. "

"We moeten meer van de 'moordenaars' op het veld zijn," voegde hij eraan toe.

"De boodschap van de coach is duidelijk. Hij staat erop dat we met overtuiging en meedogenloos moeten spelen. We moeten hieraan werken."