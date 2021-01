Ajax wint topper in de Eredivisie!

Ajax kwam, zag en overwon in Alkmaar tegen AZ.

Ajax won deze middag vlot de topper tegen AZ met 0-3. Bij AZ stond Marco Bizot (ex Racing Genk) tussen de palen maar hij kon zijn doel niet schoon houden en moest zich driemaal omdraaien. Ajax kwam op voorsprong via Anthony Santos die op aangeven recordaankoop Sébastien Haller de 0-1 op het bord zette.

Ajax vergrootte zijn voorsprong in de tweede helft nog via Davy Klaassen en David Neres. Zo stond de 0-3 eindstand op het bord.

Ajax is alleen leider in de Eredivisie met 7 punten voorsprong op PSV dat deze middag met 3-1 verloor van Feyenoord in De Kuip.