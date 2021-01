Leandro Trossard scoort tegen Tottenham en zet zijn ploeg op weg naar een eerste thuiszege van het seizoen

Tottenham Hotspur doet een slechte zaak in het klassement. Het ging op bezoek bij degradatiekandidaat Brighton kopje onder, het was Leandro Trossard die het enigste doelpunt van de avond tegen de touwen knalde.

Tottenham Hotspur ging eerder deze week zwaar onderuit tegen Liverpool, dus moest er gewonnen worden op bezoek bij degradatiekandidaat Brighton & Hove Albion. Bij The Spurs begon Toby Alderweireld in de basis, bij de thuisploeg stond ook Leandro Trossard in het elftal.

De flankaanvaller opende zelfs de score voor Brighton. Hij rondde een mooie aanval simpel op assist van Pascal Gross af. Het was nog maar zijn tweede doelpunt van het seizoen. Zijn eerste dateert al van de openingsspeeldag, toen trof hij raak tegen Chelsea.

Tottenham zocht naar een gelijkmaker maar liet dus opnieuw dure punten liggen. Het zakt in het klassement steeds verder weg, ondertussen staat het al op een zesde plaats. Brighton creëert wat extra ademruimte onderin. Het was nog maar hun eerste thuiszege van het seizoen, maar het telt nu wel al zeven punten meer op de degradatiestreep.