Vandaar komt de schuldenberg van Barcelona: cijfers van het megalomane contract van Lionel Messi uitgelekt

Messi tekende in 2017 een nieuwe verbintenis voor vier seizoenen bij de Catalaanse club en in juni 2021 loopt dat contract af.

El Mundo today, what a bomb. Leo Messi’s contract with Barcelona revealed on front page 🔴👇🏻 @elmundoes



- €555,237,619 contract [4 years].



- €138m per season fixed + variables.



- €115,225,000 as ‘renewal fee’ just for accepting the contract.



- €77,929,955 loyalty bonus. pic.twitter.com/FK3I34hJta