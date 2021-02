Ruildeal tussen AS Roma en Inter Milaan-sterren?

AS Roma zou azen op een ruildeal met Inter Milaan. De betrokken spelers zijn spits Edin Dzeko en flankaanvaller Alexis Sanchez. De ruil zou duren tot het einde van het seizoen.

Volgens Sky Sports was het AS Roma die de ruildeal voorstelde aangezien spits Edin Dzeko uit de gratie is gevallen van trainer Paulo Fonseca. De twee gingen met elkaar in de clinch na het verloren Coppa Italia-duel tegen Spezia Calcio.

Inter zou geïnteresseerd zijn in de deal op sportief vlak omdat flankaanvaller Alexis Sanchez al sinds 6 januari geen basisplek meer heeft gekregen onder trainer Antonio Conte. Het probleem zit hem echter in het financiële aspect vanwege de spelers hun looneisen.

Dzeko traint momenteel na reeds hersteld te zijn van een kleine blessure toch nog steeds apart. Het lijkt er dus op dat hij zich richting de uitgang begeeft. Eerder werd Dzeko ook al eens vernoemd in een ruildeal met Christian Eriksen maar Inter stemde toen niet in omdat ze geen middenvelder voor een aanvaller wilden ruilen.