Miserie duurt voort: Eden Hazard valt geblesseerd uit op training

Dinsdag was Eden Hazard niet op training wegens fysieke vermoeidheid, maar daags nadien stond hij gewoon weer op het veld. De aanvoerder van de Rode Duivels geraakte uiteindelijk geblesseerd op training. Het houdt maar niet op.

Dinsdag trainde Hazard nog uit voorzorg individueel wegens stramme spieren en fysieke vermoeidheid. Vandaag verscheen de aanvoerder van de Rode Duivels opnieuw op het trainingsveld bij Real Madrid. Er leek niets aan de hand, tot hij in het slot van de oefensessie opnieuw met een blessure naar de zijlijn strompelde.

De Koninklijke vreest opnieuw voor een spierblessure. Volgens Goal Espana zou Hazard een maand aan de kant staan, hiermee mist hij al zeker de confrontaties tegen Huesca, Getafe, Valencia CF en Real Valladolid.

Het verhaal van Eden Hazard met blessures lijkt ondertussen eindeloos. Sinds zijn komst in 2019 heeft hij 44 officiële wedstrijden gemist bij Real. Dit is ondertussen bij Los Blancos al zijn negende blessurre. Eerder kampte hij al met allerlei spierblessures, een scheur in het kuitbeen, een enkelblessure, een andere kneuzing, dijproblemen en zelfs een kleine operatie aan zijn enkel.