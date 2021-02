Officieel: Yves Vanderhaeghe is de nieuwe trainer van Cercle Brugge, Thomas Buffel wordt assistent

Cercle Brugge kiest voor Yves Vanderhaeghe als opvolger voor de ontslagen Paul Clement. De 51-jarige coach neemt Thomas Buffel mee als zijn assistent.

Zondag werd Vanderhaeghe nog zelf op straat gegooid door KV Kortrijk, maar amper drie dagen later heeft hij een nieuwe club beet. Hij volgt nu de ontslagen Paul Clement op bij Cercle Brugge. Daarnaast kiest de kersverse trainer van de Vereniging voor Thomas Buffel als assistent, in het verleden was de 39-jarige ex-voetballer onder meer actief voor groen-zwart. Buffel was de voorbije jaren ook al actief als assistent, maar bij de jonge Rode Duivels.

Het duo krijgt de lastige taak om de West-Vlamingen te redden van degradatie. In de stand staat het pas op een zeventiende en voorlaatste plaats. Het telt amper één punt meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren. Daarnaast zag het afgelopen weekend Moeskroen verder uitlopen tot 4 punten.