Chelsea wint Londense derby en pakt héél belangrijke driepunter na domme fout van Dier

Chelsea FC heeft vanavond een héél belangrijke driepunter gepakt in de Londense derby tegen Tottenham Hotspur. Een fout van Eric Dier lag aan de basis van het enige doelpunt van de partij.

Eric Dier probeerde een lange bal te onderscheppen, maar katapulteerde Timo Werner tegen de grond. Een domme fout, maar Jorginho nam de strafschop met veel plezier in ontvangst.

Chelsea FC wint zo een héél belangrijkse wedstrijd. The Blues parkeren zichzelf op een zesde plaats in het klassement, terwijl the Spurs in de brede middenmoot blijft hangen. Voor de volledigheid: Toby Alderweireld stond in de basis.