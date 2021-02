Dimata had dolle nacht na wedstrijd tussen Anderlecht en AA Gent

Na de match van Anderlecht tegen AA Gent stapte Dimata in de auto richting Barcelona om zijn transfer naar Espanyol rond te krijgen.

Espanyol wilde Landry Dimata hoe dan ook aan medische proeven onderwerpen. Hij zat immers anderhalf jaar aan de kant met knieproblemen.

Met de transferdeadline op maandagavond werd er richting Barcelona gereden. Een chauffeur stond klaar na de wedstrijd en bracht hem naar Spanje om de huurdeal rond te krijgen, zo meldt de Spaanse krant AS.

Dimata wil best in Spanje blijven. “Hij is dan ook niet van plan om hier slechts enkele maanden te leven, maar is gekomen met de bedoeling te blijven”, zegt Dimata’s makelaar José Rodríguez aan AS nog.