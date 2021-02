Jaap Stam zet zijn ex-ploeg mogelijk een hak met transfer van Brenner

Ajax Amsterdam lijkt de transfer van Brenner Souza da Silva te mislopen. De Braziliaan werd in de voorbije mercato aan Ajax voorgesteld, maar lijkt op weg naar Cincinnati van Jaap Stam.

Volgens GloboEsporte heeft de ploeg van Jaap Stam, oud-speler van Ajax, een bod van 11 miljoen euro en extra bonussen op de Braziliaan Brenner gedaan.

Ajax had in de wintermercato contact met Brenner. Hij zou toen volgens Ajax-kenner Mike Verweij 12 miljoen euro gekost hebben.

"Het is nu aan Ajax om de knoop door te hakken", zegt Verweij aan De Telegraaf. "Het schijnt een hele goede spits te zijn, het is een talent. Hij is al aangeboden en Ajax weet wat hij moet kosten, dus de beslissing ligt echt in Amsterdam."