Rivalen op het veld, maar naast het veld zijn deze voormalige wereldspelers zeer sportief voor elkaar

Als je de keuze had voor één Braziliaanse vleugelverdediger, wie zou je dan kiezen? Marcelo of Dani Alves? De spelers zelf weten het alleszins.

Dani Alves en Marcelo waren in hun beste momenten misschien wel de beste rechts- en linksback ter wereld. Marcelo bij Real Madrid, Dani Alves bij FC Barcelona en later ook bij PSG.

Dani Alves speelde in totaal 111 wedstrijden in de Champions League, goed voor 12 doelpunten en 26 assists. Marcelo is nog steeds actief bij Real Madrid en heeft voorlopg 98 wedstrijden met 9 assists en 24 doelpunten.

Beide spelers reageerden met groot respect voor elkaar, zo koos Dani Alves niet voor zichzelf maar voor zijn landgenoot. Even later deed Marcelo hetzelfde, hij koos ook voor de andere speler.

Een teken van groot respect voor elkaar dus van beide spelers.