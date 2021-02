Sebastiaan Brebels wil meespelen voor Europees ticket: "We beginnen pas in april"

Tijdens het slot van de wintermercato ruilde Sebastiaan Brebels Lommel SK in voor de IJslandse eersteklasser Akureyri van Arnar Grétarsson.

De 25-jarige Brebels tekende er een contract voor twee seizoenen. Ook Jonathan Hendrickx maakte de overstap van Lommel naar IJsland. Een overstap naar the middle of nowhere, bij gebrek aan betere opties op dit moment.

“Het was een beetje te nemen of te laten”, zegt Brebels aan HLN. “Ik moest niet weg bij Lommel, maar het was ook al duidelijk dat de City Group mijn aflopende contract niet meer zou verlengen. Ik kon ook het seizoen uit doen en dan alle opties afwegen, maar ik had het een beetje gezien in 1B en was toe aan een nieuw avontuur en een andere omgeving.”

IJsland is niet bepaald de meest exotische bestemming in een voetbalcarrière. “Maar de kans deed zich voor, het aanbod was mooi en met Jonathan Hendrickx haalde Akureyri ook nog een ploegmaat van bij Lommel. Daarnaast is ook de trainer een oude bekende van het Belgische voetbal en de gesprekken met hem vielen ook heel goed mee.”

De club heeft alvast de nodige ambities. “Het is een sprong in het onbekende, maar misschien had ik dat wel nodig. Ik ken de IJslandse competitie ook niet, dus ik laat me wat dat betreft nog even verrassen. Ambitie is er in elk geval, want de club wil meedoen voor de top drie en de Europese plaatsen. De competitie gaat pas in april van start, maar volgende week wordt de nationale bekercompetitie al afgetrapt.”