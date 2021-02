Lewandowski trapt Bayern München naar finale van WK voor clubs

Bayern München stoot door naar de finale voor het WK voor clubs nadat het met 0-2 won van het Egyptische Al Ahly.

De wedstrijden worden afgewerkt in Al Rayyan in Qatar. De Duitse kampioen won in de halve finale met 0-2 van Al Ahly uit Egypte.

Robert Lewandowski scoorde twee keer voor München. De Egyptenaren hadden al een kwartfinale moeten spelen, voor Bayern was het de eerste partij van het toernooi.

Bayern München speelt donderdag de finale tegen het Mexicaanse Tigres. Zij wonnen in de halve finale met 0-1 van Palmeiras.

De vorige editie van het WK voor clubs werd gewonnen door Liverpool. Bayern won al in 2013, Tigres nog niet.