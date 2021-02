Leicester City wil contract van Rode Duivel verlengen en wilde in januari ex-aanvallende middenvelder van Tottenham terug naar Engeland halen

Volgens Fabrizio Romano zal Leicester City de komende weken werk maken van een nieuw contract voor Youri Tielemans. De Rode Duivel was dit seizoen al zeer belangrijk voor The Foxes en was in 23 wedstrijden in de Premier League goed voor 5 doelpunten en 2 assists.

Daarnaast dacht Leicester City er in januari aan om een nieuwe partner voor Tielemans op het middenveld te halen bij Inter. Leicester wilde Eriksen terughalen naar Engeland, maar er werd geen akkoord bereikt met de Italiaanse topclub. In de zomer zal Leicester opnieuw op zoek gaan naar een nieuwe middenvelder.

