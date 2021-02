Nederlands ex-international stopt per direct met voetballen: "Het is balen dat het zo afloopt"

Ron Vlaar stopt per direct met voetballen. De 35-jarige verdediger blijft maar sukkelen met aanhoudende fysieke kwaaltjes en geeft er nu officieel de brui aan. Hij gaat nu samen met zijn werkgever AZ op zoek naar een nieuwe functie binnen de club.

Vlaar was een imposante centrale verdediger van 1,89m groot. Door zijn fysieke speelstijl kreeg hij de bijnaam Ron Beton.

Debuut

In 2005 debuteerde Vlaar in het profvoetbal, toen ook al, bij AZ. Van daar ging het naar Feyenoord tot hij in 2012 verkaste naar Aston Villa. In 2015 keerde hij na een korte periode zonder club terug naar het oude nest in Alkmaar waar hij nu dus zijn carrière afsluit.

WK

Vlaar won voornamelijk bekendheid tijdens het WK van 2014 waar hij gans het toernooi lang een rots in de branding was voor Oranje, dat uiteindelijk derde eindigde. Vlaar miste toen wel in de verloren halve finale tegen Argentinië een strafschop.

Blessureleed

Voor de laatste keer dat we de verdediger in actie zagen, moeten we al een tijdje terug. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in september van vorig jaar maar aanhoudend blessureleed heeft er dus voor gezorgd dat Vlaar niet meer zal terugkeren tussen de lijnen. Hij had nog een contract tot midden 2021 bij AZ.

"Het was een moeilijkere beslissing dan ik verwacht had. Het is balen dat het zo afloopt, maar ik moet ook aan mijn gezondheid denken. Er is nog een leven na het voetbal. Om eerlijk te zijn ben ik ook wel opgelucht. Het hoeft nu niet meer. Dat geeft wel een ontspannen gevoel", blijft de ex-international enigszins positief.