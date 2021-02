🎥 Touba (ex-Club) scoort tegen Verrips (ex-KVM) en is matchwinnaar in Eredivisie

Ex Club Brugge-speler Ahmed Touba is aan een goed seizoen bezig in de Eredivisie. Vrijdagavond was hij matchwinnaar bij RKC Waalwijk door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren tegen Emmen.

Op één wedstrijd na, speelde Touba nagenoeg elke minuut in de Eredivisie bij RKC Waalwijk. De Nederlandse club nam de 22-jarige jeugdinternational eind augustus over van Club Brugge. Ook tegen Emmen stond hij op het veld. In plaats van mee in het pak te gaan staan bij een corner, besliste de verdedier van 1m90 om aan de rand van de 16 te blijven staan. De corner werd snel weggewerkt en kwam richting Touba. Die twijfelde niet en besliste met een pegel de wedstrijd. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Voetbal (@dutchfooty) Bij Emmen staat Michael Verrips in doel. Verrips speelde in het verleden nog voor KV Mechelen en dwong een transfer af naar Sheffield United. Daar kreeg hij geen speelminuten dus werd hij uitgeleend aan FC Emmen. Door te winnen van Emmen deed RKC een heel belanrijke zaak in het klassement want met twee wedstrijden meer staan ze nu 6 punten voor op een mogelijke degradatieplaats. Emmen staat na 22 wedstrijden op de laatste met 6 schamele punten. De hekkensluiter kon nog niet winnen dit seizoen.