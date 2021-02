Duidelijke taal na nederlaag: "Schaf de VAR gewoon maar af"

De bekeruitschakeling tegen Ajax zit Roger Schmidt van PSV duidelijk nog dwars. Hij haalde vandaag nog maar eens uit naar de VAR.

De bekernederlaag is duidelijk nog niet verwerkt bij Roger Schmidt van PSV. Hij kon het niet laten om vanmorgen op zijn wekelijkse persconferentie nog maar eens uit te halen.

"Er worden zo ongelooflijk veel fouten gemaakt, over de hele wereld", was zijn mening. "Neem het geval Ihattaren in het duel met Ajax. Als we voor zulke overtredingen op hem geen rood geven, houdt het echt op.”

Daarmee verwijst hij naar de stevige actie van Nicolas Tagliafico. Ook Rensch ging hard door op Boscagli en ook daar volgende er geen rood. De conclusie van Schmidt was dan ook duidelijk. “Schaf de VAR gewoon maar af.”