Jan Vertonghen laat met Benfica opnieuw punten liggen

Het gaat Benfica voorlopig nog niet zo voor de wind dit seizoen in de Portugese Primeira Liga. Ook gisterenavond op bezoek bij Moreirense leden ze puntenverlies. Ze kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Jan Vertonghen speelde wel de volledig negentig minuten centraal achterin.

Het loopt voorlopig nog niet gesmeerd bij Benfica in de competitie. Na negentien wedstrijden vinden we de ploeg van Jan Vertonghen pas terug op plaats vier in het klassement met 38 punten. Dat is al tien punten minder dan leider Sporting Lissabon dat op dit moment zelfs nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Het gelijkspel van gisteren op het veld van Moreirense helpt Vertonghen en co ook niet echt vooruit. Het zag er nochtans goed uit want na 25 minuten scoorde Seferovic voor de bezoekers maar de Braziliaan Yan bracht de thuisploeg vanop de stip terug op gelijke hoogte vijf minuten voor de rust. De score bleef sindsdien onveranderd met dus een 1-1 gelijkspel als eindstand.