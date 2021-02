Nicaise Kudimbana (ex-Antwerp en Anderlecht) stopt niet en kiest voor een nieuw avontuur in eerste nationale

Nicaise Kudimbana zat sinds het faillissement van Roeselare zonder club. De voormalige doelman van onder meer Anderlecht en Antwerp leek zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen, maar kiest nu toch voor een nieuw avontuur.

Nicaise Kudimbana heeft een contract bij eerste nationaler Sint-Eloois-Winkel Sport getekend. De inmiddels 34-jarige doelman genoot zijn opleiding bij Union Saint-Gilloise, waar hij van 2005 tot 2008 de netten verdedigde, alvorens in 2017-2018 terug te keren. Daarnaast heeft hij ook bij andere Belgische ploegen zoals KV Oostende, Anderlecht en Antwerp gezeten.

De doelman zal echter nog even moeten wachten vooraleer hij zijn debuut kan maken voor zijn nieuwe werkgever. Door de heersende coronamaatregelen is het seizoen in het amateurvoetbal al voorbij.