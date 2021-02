Wie is Marco Rose, de toekomstige trainer van Borussia Dortmund? Kan hij het ook met een vedettenploeg?

Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard zullen eind dit seizoen bij Dortmund afscheid moeten nemen van interimcoach Edin Terzić. Hij wordt opgevolgd door Marco Rose, die nu nog aan de slag is bij Borussia Mönchengladbach. Maar wie is Rose nu eigenlijk?

De inmiddels 44-jarige Marco Rose groeide op in het voormalige communistische Oost-Duitsland. Geboren en getogen in Leipzig zette hij zijn eerste stapjes als voetballer bij SG Rotation Leipzig. Op 11-jarige leeftijd ging hij naar FC Lokomotive Leipzig, waar hij na 4 jaar werd weggeplukt door VfB Leipzig. VfB Leipzig was de eerste Duitse landskampioen ooit, maar bestaat inmiddels niet meer. Het was wel bij deze club dat Marco Rose kon debuteren als profvoetballer.

In 2000 werd de inmiddels 24-jarige Rose weggeplukt door Hannover 96. Hij verbleef er twee seizoenen waarna hij vertrok naar FSV Mainz 05. Bij Mainz ontbolsterde hij als profvoetballer en voetbalde hij op 8 jaar tijd 150 wedstrijden bij elkaar. Als verdediger kon Rose in die 150 wedstrijden 6 keer het net vinden.

Trainerscarrière

Bij Mainz kreeg Rose tussen 2010 en 2012 de kans om ervaring op te doen als speler-trainer van hun tweede elftal. Na die twee seizoenen stopte Rose definitief met voetballen en ging hij aan de slag bij zijn jeugdclub FC Lokomotive Leipzig. Twee jaar later kwam Red Bull Salzburg aan de deur kloppen. Hij liet deze unieke kans niet liggen en deed het goed met de Oostenrijkse topclub.

Hij trainde eerst de onder-16 ploeg, dan de onder-18 ploeg en tot slot de onder-19 ploeg, waar Rose in 2017 de UEFA Youth League mee won. Na deze succesjaren kreeg hij bij Salzburg de kans om coach te worden van het eerste elftal. Hij viel vooral op door zijn geweldige Europa League-campagne in 2018, waarin hij en zijn team strandden in de halve finale. Ze schakelden teams uit als Real Sociedad, Lazio en de ploeg waar hij volgend seizoen aan de slag zal gaan, Borussia Dortmund.

In mei 2019 keerde Rose terug naar Duitsland. Hij werd er trainer van Borussia Mönchengladbach. Hij bemachtigde een ticket voor de Champions League en werd dit seizoen knap tweede in groep B met Real Madrid, Sjachtar en Inter Milaan als tegenstanders. Al deze successen waren genoeg om Borussia Dortmund te overtuigen van zijn kwaliteiten. Volgende week staad Rose met Mönchengladbach voor een nieuwe serieuze opdracht: de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City.