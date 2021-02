Excelsior Virton wil opnieuw naar 1B en dient licentiedossier in: "Volgend seizoen opnieuw competitief en ambitieus"

Excelsior Virton heeft bij de KBVB zijn dossier ingediend in de hoop om een licentie voor 1B te krijgen. Momenteel zijn ze actief in tweede nationale nadat vorig seizoen hun professionele licentie door zowel de Licentiecommissie als het BAS werden geweigerd.

Dat was een zware klap voor de club, die niet akkoord ging met de beslissing en via verschillende manieren probeerden om de licentieweigering aan te vechten. Met succes, in november was het Mededingingscollege van oordeel dat de KBVB Virton nog een kans moest geven om hun dossier voor 1B in te dienen: "Onze club twijfelt er niet aan dat de KBVB het dossier op een objectieve, onpartijdige en constructieve manier zal beoordelen", klonk het nu op de website.

Zodra de licentie wordt toegewezen zullen ze beginnen aan hun voorbereidingen om opnieuw aan te treden in 1B: "Als we onze licentie toegewezen krijgen zullen we alles in werk stellen om de sportieve en commerciële activiteiten van de club nieuw leven in te blazen. We zullen vanaf volgend seizoen terug competitief en ambitieus zijn."