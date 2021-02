Interim-coach De Mil staat voor belangrijke avond in Kiev: "We hebben de afgelopen dagen ons huiswerk goed gedaan"

Donderdagmiddag zal de technische staf door het coronavirus niet op de bank plaatsnemen bij Club Brugge. Daarom zal Rik De Mil, trainer van Club NXT, in het Europa League-duel tegen Dynamo Kiev de leiding nemen over het eerste elftal.

Ferme tegenslag: Club Brugge is opnieuw slachtoffer van een corona-uitbraak. Deze keer werden niet enkel de spelers, maar ook heel de technische staf getroffen. Daarom zal de 39-jarige trainer van Club NXT deze taak op zich nemen.

“Ik heb deze week inderdaad een telefoontje gekregen. Ze zeiden me dat er heel wat positieve resultaten waren geconstateerd en dat ik de leiding in Kiev moest overnemen”, vertelde hij tijdens zijn persconferentie aan Sporza.

Zenuwen waren alleszins niet aanwezig bij de interim-coach: “Ik heb goed geslapen en voel me heel goed. Het voelt als een enorme uitdaging. Ik wil een verlengstuk van onze coach worden. We hebben de afgelopen dagen ons werk goed gedaan en onze tegenstander tot in detail gescreend.”

Rik De Mil is sinds 2015 aan de slag bij blauw-zwart, eerst als trainer van de U19 en later bij de beloften. Sinds dit seizoen speelt hij met Club NXT in 1B.