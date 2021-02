Knopen doorgehakt: deze 22 het vliegtuig op met Club Brugge naar Kiev

Club Brugge staat voor de weken van de waarheid stilaan in de Europa League. Tegen Dynamo Kiev wil het een stekje in de achtste finales verzekeren.

Blauw-zwart kreeg de voorbije week het nodige slechte nieuws over heel wat spelers die er door het coronavirus niet bij zijn tegen de ploeg uit Oekraïne.

Ondertussen heeft Club Brugge zijn officiële selectie van 22 namen prijsgegeven. Daarbij zoals verwacht ook geen Noa Lang, die thuis moet blijven ook al testte hij negatief.

De Nederlander heeft symptomen en dat is dus een reden om hem thuis te houden. Charles De Ketelaere is dan weer duidelijk aan de beterhand, want hij zit wél in de selectie.