Thierry Henry opnieuw naar Engeland? Club uit Championship hoopt Fransman aan te stellen als nieuwe trainer

Keert Thierry Henry negen jaar na zijn vertrek bij Arsenal terug naar Engeland? De Fransman is momenteel actief als hoofdtrainer in de MLS, maar zou wel eens de overstap naar de Championship kunnen maken.

Het is ondertussen anderhalf jaar geleden dat Thierry Henry plaatsnam op de bank van Impact Montreal, maar zijn Canadees avontuur zou in de komende dagen of weken wel eens tot een einde kunnen komen. Volgens Sky Sports en The Mirror toont Bournemouth concrete belangstelling in de voormalige aanvaller van de Gunners.

Bournemouth staat in de Championship op een zesde plaats en hoopt aan het einde van het seizoen op te klimmen naar de Premier League. Begin februari werd trainer Jason Tindall ontslagen. Ondertussen zijn ze nog steeds op zoek naar een opvolger, maar dat zou wel eens Thierry Henry kunnen worden.

De voormalige T3 van Roberto Martinez bij de Rode Duivels begon zijn carrière als hoofdtrainer bij AS Monaco, maar dat was allesbehalve een succes. Na slechts zes maanden werd hij ontslagen. In november 2019 koos de Fransman voor een avontuur bij Impact Montreal.