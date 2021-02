Champions League: Liverpool sterk vertegenwoordigd in team van de week

De UEFA heeft het eerste team van de week bekendgemaakt van de Champions League in 2021. Daarin zijn vooral spelers van Liverpool terug te vinden. Alisson Becker, Ozan Kabak, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Mohamed Salah en Sadio Mané zijn namelijk in de ploeg opgenomen.

De UEFA heeft het team van de week in de Champions League bekendgemaakt. Zo kunnen ze voorin niet rond Haaland en Mbappé. De Noor was goed voor twee doelpunten tegen Sevilla, terwijl Mbappé een hattrick kon scoren tegen FC Barcelona.

