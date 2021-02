Hoe gaat de basiself van Club Brugge eruit zien met alle coronagevallen, schorsingen en dergelijke in acht genomen?

Club Brugge moet op bezoek bij Dynamo Kiev heel wat spelers missen. En dus is de vraag: hoe lost zich dat allemaal op? Veel vragen op verschillende posities.

Denswil, Mitrovic, Vanaken, Lang: heel wat bepalende spelers zijn er niet bij voor Club Brugge donderdag in Kiev. En dus is het de vraag welke keuzes de (ook al veranderde) staf van blauw-zwart zal nemen voor het duel in Oekraïne.

Achterin lijkt de keuze vrij logisch te zijn: doordat ook Sobol er door schorsing niet bij is, lijkt Fede Ricca haast de enige oplossing voor op links die nog valabel is. De andere verdedigers zijn net als doelman Mignolet wel fit (voorlopig).

Puzzelen

Op het middenveld is het afwachten wie Vanaken zal vervangen. Mogelijk komt er extra balans in de ploeg met Balanta naast Rits en Vormer, waardoor De Ketelaere in steun van Bas Dost kan blijven spelen of vanop de flank.

Rest dan nog de vraag: kiest Clement (of De Mil zo u wil) voor Okereke in de aanval, eventueel ook vanop de flank? Of krijgt Dirar zijn kans? Rond 15 uur weten we het, want dan wordt de basiself van Club Brugge bekend gemaakt.