Heeft Guardiola zijn nieuwe talisman gevonden? "Zelfs voor 500 miljoen mag hij niet vertrekken"

Heeft Pep Guardiola de natuurlijke opvolger van Kevin De Bruyne gevonden? De Catalaanse coach is helemaal weg van Phil Foden. Meer zelfs: het lijkt alsof hij de Rode Duivel héél eventjes vergeten was.

De voorbije seizoenen liet Pep Guardiola meermaals optekenen dat Kevin De Bruyne onmisbaar is voor het voetbal van Manchester City. Maar kijk, the Citizens razen zonder de Rode Duivel door de Premier League.

Eén van de absolute ontbolsteringen is Phil Foden. Het 20-jarige jeugdproduct van the Citizens dartelt over het veld alsof hij al jaren meedraait. “Phil is de enige speler die nooit mag verkocht worden”, aldus Guardiola. “Onder geen enkel beding. Zelfs niet voor 500 miljoen euro.”