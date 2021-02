Vormer tevreden: "Ik denk dat we een tik hebben uitgedeeld"

De kapitein ging voorop in de strijd. Zonder zijn maatjes Rits en Vanaken op het middenveld moest Ruud Vormer ook wel wat meer lopen dan gewoonlijk. Maar achteraf kon hij tevreden zijn over zijn team.

Na de match liepen de Oekraïners vloekend van het veld, terwijl die van Club een klein feestje vierden. "Ja, ik denk wel dat we een tikje hebben uitgedeeld", grijnsde Vormer voor de camera van Sporza. "Het was superkoud en er stond een aardig windje, dus zijn we blij met 1-1. En nu hopen dat we het thuis afmaken."

Eigenlijk kwam Club - buiten de tegengoal - amper in de problemen. "De eerste helft moesten we iets meer diepte zoeken. Daar konden we ze meer pijn doen. Dat moeten we sowieso thuis meer doen. De gelijkmaker? Ja, dat wisten we dat daar de kansen lagen. En ja, we hebben iemand die die corners wel kan trappen", knipoogde hij.

Maar dit mag thuis niet meer mislopen. "Tuurlijk, dat denk ik ook. Het is wel nog altijd een aardig elftal. We moeten vol gas geven. We mogen tevreden zijn wel. Nu lekker naar huis en terug naar de warmte."