Enkele opvallende uitslagen in de Europa League: PSV op randje van uitschakeling

In de Europa League vielen enkele opvallende uitslagen te noteren. Zo konden Milan en Leicester niet winnen. PSV kreeg een pak rammel.

AC Milan, zonder Saelemakers, kwam met wat geluk op voorsprong tegen Rode Ster Belgrado. Vanop de stip kon Kanga gelijkmaken. Ook Milan kreeg een strafschop, Hernandez zette die om. Na een tweede geel voor Rodic op nog geen kwartier van het einde leek de partij gespeeld, maar in de blessuretijd maakte Pavkov gelijk.

Voor PSV wordt het andere koek om door te stoten naar de achtste finales. In de eerste helft kreeg het maar liefst drie goals tegen. PSV scoorde zelf via Eran Zahavi, maar in de slotminuten moest het nog een vierde goal incasseren.

Tielemans geraakte met Leicester niet verder dan een 0-0 tegen Slavia Praag, de leider uit de Tsjechische competitie.