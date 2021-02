Titelstrijd wordt opnieuw enorm spannend in Spanje na nederlaag Atlético Madrid

Atlético Madrid kent een moeilijke periode in de Spaanse competitie. Enkele weken geleden stonden ze nog aan de leiding met een bonus van tien punten op de eerste achtervolgers, maar nu is het verschil met Real Madrid nog maar zes punten.

Atlético Madrid heeft het opnieuw spannend gemaakt in de Spaanse competitie. De leider heeft deze middag met 0-2 verloren van Levante na doelpunten van José Luis Morales en Jorge De Frutos. Opnieuw puntenverlies dus voor Atlético Madrid.

Enkele weken geleden had de club nog een bonus van tien punten op eerste achtervolger Real Madrid, maar door de mindere resultaten van de voorbije weken is de voorsprong al gezakt naar zes punten. Zo lijkt de titelstrijd toch nog niet voorbij in La Liga.