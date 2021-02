Dortmund toont geen medelijden met Schalke 04 en wint overtuigend, Haaland scoort opnieuw twee keer

Rode lantaarn Schalke 04 kreeg het bezoek van Borussia Dortmund. De thuisploeg heeft dringend nood aan punten. De kloof met nummer zeventien en zestien bedraagt al acht en negen punten. Bij Dortmund waren Axel Witsel en Thorgan Hazard wegens blessure afwezig. Meunier begon op de bank.

De ex-speler van Club Brugge zag hoe zijn team bij de rust al met 0-2 voor stond tegen Schalke. Jadon Sancho opende de score op assist van Morey. Erling Haaland scoorde op schitterende wijze de 0-2.

Na de rust zagen we hetzelfde spelbeeld. Man in vorm Guerreiro maakte de 0-3 en het was opnieuw Haaland die de 0-4 eindscore kon vastleggen. Benito Raman viel in, net na het uur. Tomas Meunier mocht samen met Youngster Moukoko nog invallen in de slotminuten.

Dortmund blijft voorlopig zesde in de Bundesliga en telt toch al dertien punten minder dan leider Bayer Munchen, dat eerder vanavond verloor op het veld van Frankfurt.