Eintracht Frankfurt heeft deze middag voor een verrassing gezorgd. De Duitse club haalde het met 2-1 van Bayern München. Daichi Kamada (ex-STVV) was de grote man bij Frankfurt met één doelpunt en één assist.

Er stonden deze middag vier wedstrijden op het programma in de Bundesliga. Zo nam onder meer Eintracht Frankfurt het op tegen Bayern München. Daichi Kamada had een goede dag, want de ex-aanvaller van STVV was goed voor één doelpunt en één assist. Lewandowski scoorde nog de aansluitingstreffer, maar Frankfurt haalde het wel met 2-1.

In de andere wedstrijden won Stuttgart met 0-1 op het veld van 1. FC Köln, verloor Borussia Mönchengladbach met 1-2 van Mainz en won Union Berlin met 0-1 op het veld van Freiburg. Bayern München blijft leider, maar RB Leipzig kan bij een overwinning dit weekend tot op twee punten komen van Lewandowski & co.