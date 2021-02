Divock Origi op de bank in de Merseyside derby, ook sterkhouder Everton start op de bank

Met Liverpool-Everton staat er deze avond een kraker op het programma in de Premier League. Liverpool staat op de zesde plaats in het klassement, terwijl Everton het ook goed doet met een zevende plaats.

Bij Liverpool start Divock Origi vandaag op de bank. Onder meer Salah, Mané en Firmino zijn wel van de partij. Bij Everton is Dominic Calvert-Lewin terug, maar ook de sterkhouder van de Toffees moet net zoals Origi blij zijn met een plaats op de bank.

