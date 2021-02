Koen Casteels houdt wederom de nul en breekt clubrecord bij Wolfsburg

666 minuten houdt Koen Casteels zijn netten al schoon voor Wolfsburg. Het is al zeven competitieve wedstrijden (inclusief beker) geleden dat de Rode Duivel nog eens een doelpunt moest incasseren. Ook Arminia Bielefeld met onder andere Michel Vlap kon daar gisteren geen verandering in brengen. Ze gingen met 0-3 onderuit in eigen huis tegen Casteels en co.

Nooit eerder in de geschiedenis van de club bleef Wolfsburg zo lang zonder tegendoelpunt. Casteels breekt zo dus het clubrecord en schrijft daarmee dus ook een beetje geschiedenis.

