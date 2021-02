Transfernieuws uitgelekt: Dit zijn de details over Luis Suárez zijn transfer die volledig achter zijn rug werd geregeld

Er is al veel gezegd en geschreven over de transfer van Luis Suárez. Naarmate de tijd vordert, komen er steeds meer details vrij over zijn overgang naar Atlético Madrid.

Door financiële problemen moest Barcelona afscheid nemen van Luis Suárez. De speler woog te hard door op de looneisen van de club. De speler maakte zo een spraakmakende overgang naar Atlético Madrid. Ondertussen zijn we vijf maanden verder. Luis Suárez is topschutter in La Liga met 16 goals in 23 matchen. De ex-aanvaller van Barcelona doet dus beter dan Lionel Messi. © photonews Bijzonder vreemde gang van zaken Volgens Spaanse media zou Luis Suárez toch niet transfervrij zijn vertrokken bij Barcelona. De club zou inclusief bonussen zo'n 11 miljoen euro ontvangen van Atlético Madrid. Toch zou Barcelona het loonverschil tussen beide clubs betalen. Zo zou Suárez evenveel verdienen als vorig jaar, maar uitbetaald worden door twee ploegen...