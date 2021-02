Lukaku krijgt lof van Braziliaans fenomeen: "Hij kan een bos verplaatsen als het moet"

Met Inter tegen AC Milan is het morgen weer de Milanese stadsderby in de Serie A. Bij de Interisti rekenen ze hiervoor op de diensten van Romelu Lukaku die voor doelpunten gaat moeten zorgen. Voorafgaand aan dit duel kreeg hij in ieder geval al mooie woorden van levende legende Ronaldo Nazário.

De Braziliaanse voetballegende Ronaldo Nazário was lovend over onze landgenoot volgens Het Laatste Nieuws. "Cristiano Ronaldo en hij wegen beiden op een verdediging. Verwacht geen technische hoogstandjes van Lukaku, maar hij is zo'n sterke beer. Hij kan een bos verplaatsen als het moet”, klonk het bij R9. Ronaldo was zelf gedurende zijn carrière actief bij zowel AC Milan als Inter en weet dus als geen ander hoe groot het belang is van een Milanese derby te winnen voor beide clubs.





