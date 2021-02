🎥 Supporters zorgen in Milaan al voor de wedstrijd voor de nodige ambiance

Om 15 uur spelen AC en Inter Milan in de Italiaanse competitie de derby die ontzettend veel met zich mee brengt.

En dat is ook dit jaar, ondanks corona niet anders. Meer zelfs, de wedstrijd tussen de twee ploegen zou wel eens beslissend kunnen zijn over de titel in de Serie A.

De supporters zijn er alvast klaar voor en zetten alles op alles om hun spelers meteen in de juiste stemming te brengen.