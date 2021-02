Uitblinker Romelu Lukaku loodst Inter met een doelpunt en een heerlijke assist voorbij stadsrivaal

Zondag stond in Italië de Milanese derby, met als inzet de leidersplaats, op het programma. Inter Milaan speelde een ijzersterke wedstrijd en had maar weinig moeite met de stadsrivaal.

De bezoekers begonnen namelijk furieus aan hun wedstrijd. Al na amper vier minuten schilderde Romelu Lukaku een bal à la Kevin De Bruyne op het hoofd van spitsbroeder Lautaro Martinez. De Argentijn knikte het openingsdoelpunt heerlijk tegen de touwen.

Daarna kwam Inter nog wel enkele keren piepen, maar een dubbele voorsprong bleef uit. Na rust zocht de Rossoneri meteen naar de gelijkmaker. Een driedubbele poging werd gekeerd door een ijzersterke Samir Handanovic. AC Milan vergat hun kansen te verzilveren en kreeg dan ook het deksel op de neus.

Na een vlotte combinatie stond de 0-2 voorsprong voor Inter Milaan op het bord. Christian Eriksen loodste Ivan Perisic met een subtiel balletje door de verdediging. De Kroaat legde de bal perfect klaar voor Lautaro Martinez, die simpel zijn tweede van de middag kon binnentikken.

Even later was de vernedering voor de thuisploeg compleet. Romelu Lukaku zette zich met een individuele actie knap door. De Rode Duivel knalde vanop een afstand het derde doelpunt van de middag voorbij Gianluigi Donnarumma.

Inter Milan heeft nu een voorsprong van vier punten beet op eerste achtervolger en stadsrivaal AC Milan. De Scudetto ligt nu wel echt binnen handbereik voor Romelu Lukaku en co.