Belgische makelaar de gebeten hond bij supportersprotest Franse eersteklasser

Afgelopen weekend kwamen enkele honderden supporters van Nantes op straat om te klagen over de huidige gang van zaken bij de club. Ze hadden het vooral gemunt op de Belgische makelaar Mogi Bayat, die een groot aandeel heeft in de inkomende transfers van de club.

Yassine El-Ghanassy, Guillaume Gillet, Kara Mbodj, Moses Simon, Christian Benavente, Renaud Emond, Joris Kayembe,... . Nantes heeft de laatste jaren altijd een paar ex-Jupiler Pro Leaguespelers ter beschikking gehad. Dat is de verantwoordelijkheid van één man: Mogi Bayat.

Voor de wedstrijd tegen Marseille dit weekend kwamen enkele honderd supporters protesteren aan het Stade de la Beaujoire. Nantes stond op degraderen voor de match en dus waren de supporters ontevreden over het beleid van hun voorzitter, Waldemar Kita. Ze nemen de Poolse voorzitter vooral kwalijk dat hij veel samenwerkt met Mogi Bayat op vlak van transfers. In Frankrijk is er ook een gerechterlijk onderzoek naar de samenwerking tussen Waldemar Kita en Bayat.

Gelijkspel

Door het 1-1 gelijkspel tegen Marseille dit weekend schoof Nantes een plekje op. Ze staan nu 17de, net boven de degradatiezone. Ze tellen wel evenveel punten als de achttiende in de stand, Lorient. Volgend weekend staat de kelderkraker Nîmes-Nantes op het programma. Kan Nantes opschuiven in de stand door te winnen van de negentiende in de rangschikking?