Meer dan 1.000 fans in de tribune in Nederlandse tweede klasse

Voor het eerst in vijf maanden zaten er voor een wedstrijd in Nederland weer supporters op de tribunes. De wedstrijd van NEC tegen De Graafschap werd afgewerkt met 1.153 supporters in de tribune. Het ging om een experiment van de overheid.

De Gelderse clash, zo wordt het duel van NEC tegen De Graafschap genoemd. Deze wedstrijd werd gebruikt als testduel. De overheid onderzoekt of het mogelijk is om binnenkort weer voetbalfans toe te laten in de stadia en dat op een zo veilig mogelijke manier. De supporters van NEC waren niet allemaal even enthousiast over de testwedstrijd. In De Gelderlander werd duidelijk gemaakt dat er supporters zijn die zich niet kunnen inleven als supporter voor zo een duel. Het voelt voor hun dan eerder aan alsof ze allemaal proefkonijnen zijn. Van de 1.500 supporters die eerst toegelaten werden kwamen er maar 1.153 naar de wedstrijd. Meteen verlies NEC kon ondanks de steun van de supporters op de tribunes hun tweede verlies op een rij niet afwenden. NEC verloor in eigen huis met 1-2 van De Graafschap. De club uit Doetinchem blijft met 15 op 15 mooi op de tweede plek, één puntje achter Cambuur. NEC staat op een gedeelde zesde plek met Roda JC.