Lukaku legt het er even dik op: "Ik ben de beste! Ik! Ik! Ik!"

Romelu Lukaku haalde zijn gram tijdens de Milanese derby. Met een schitterende goal en assist kroonde hij zich tot 'koning van Milaan'. En dat liet hij duidelijk weten.

"I'm the fucking best! Me! Me! Me!", riep hij de 0-3 had opgetekend.

Eerder had hij ook al met een schitterende assist à la De Bruyne aanvalsmakker Lautaro Martinez bediend. Die scoorde twee keer, maar alle blikken gingen richting Big Rom.

"Lukaku heeft nog marge om te verbeteren", vertelde die over zijn ploegmaat. "Hij is nog jong en werkt hard op en naast het veld. "Romelu is een geweldig persoon en we zijn blij dat hij in ons team zit. We vechten voor elkaar en hebben dit seizoen al veel afgezien."