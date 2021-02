Kan Dries Mertens Napoli redden van Europese uitschakeling?

Goed nieuws voor Dries Mertens. De naam van de Rode Duivel zou één van de dagen wel eens opnieuw op het wedstrijdblad kunnen verschijnen. Hij sukkelde een tijd met de enkel.

Tijdens het duel tegen Inter Milaan op 16 december maakte zijn enkel een serieuze zwieper. Hij riep het meteen uit van de pijn en moest een tijdlang vanuit de tribunes toekijken. Op 17 januari maakte hij wel zijn rentree tegen Fiorentina, maar nauwelijks enkele dagen later moest Mertens in het bekerduel tegen Spezia zijn strijd opnieuw vroegtijdig staken.

🤕 | Dries Mertens moet het veld verlaten na een blessure in het begin van de wedstrijd. 😩#InterNapoli pic.twitter.com/ckNh8DNuGG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 16, 2020

De Rode Duivel vloog naar België om er te revalideren. Ondertussen werkt hij al terug individuele oefeningen af op het trainingsveld van Napoli. De Italiaanse club gaat de komende dagen zijn progressie evalueren. Volgens Football-Italia hopen ze hem donderdag al te kunnen gebruiken in het Europa League-duel tegen Granada.

Napoli kan hun clubtopschutter aller tijden best gebruiken. In de Serie A staat het pas op een teleurstellende zevende plaats. In de Europa League verloor het met 2-0 op het veld van hun Spaanse tegenstander, dus ook daar hebben ze nog heel wat werk voor de boeg.