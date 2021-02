Lawrence Visser mag naar Old Trafford en gaat wedstrijd tussen Man United en ploeg van Januzaj fluiten

Ook deze week vallen er opnieuw Belgen te bewonderen in het Europese voetbal. Zo ziet Man United de ploeg van Adnan Januzaj op bezoek komen. Een andere Belg heeft de opdracht gekregen om deze mooie affiche in goede banen te leiden.

Januzaj zal dus niet de enige Belg op het veld zijn in Old Trafford. Wel onder de spelers, maar er is met Lawrence Visser ook een Belgische scheidsrechter. Visser is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor Manchester United - Real Sociedad.

Visser was dit seizoen onder meer al vierde ref in het Champions League-duel tussen Porto en Manchester City. Daarnaast floot hij al twee duels in de Europa League en daar komt er nu dus een derde bij, in het prachtige decor van Old Trafford nog wel.

Misschien al goed nieuws voor Visser: het zou geen al te beladen avond mogen worden donderdag. ManU ging immers met 0-4 winnen bij Sociedad in de heenmatch en heeft de kwalificatie dus reeds zo goed als op zak.