Club Brugge moet zich kwalificeren: "De coronagevallen zorgen ervoor dat iedereen een tandje wil bijsteken"

Club Brugge treft het niet voor de Europese terugmatch van donderdag tegen Kiev, maar interimcoach Rik De Mil geeft niet op.

De 1-1 uit de heenwedstrijd maakt de kwalificatie meer dan mogelijk. Al kwam daar vandaag echter een nieuwe domper bij met de positieve coronatests van De Ketelaere en Mignolet. Met een nieuwe test wil blauwzwart hen toch laten spelen.

“Maar we gaan ervan uit dat ze positief zijn. Momenteel maken we een nieuw plan op. Dat gaan jullie morgen dan wel zien”, zei De Mil. “Het is een opdoffer en we hebben er in de groep over gesproken. De jongens hebben prima gereageerd en werd ook scherp getraind.”

Voorzichtig aftasten, daar heeft De Mil geen zin in. “Verdedigen? We gaan er voor, zoals Club Brugge altijd doet. Morgen moeten we gewoon de match spelen op onze manier. Dat hebben we ook in Kiev getoond en maandag tegen Leuven.”

“Eigenlijk zien we elkaar pas als groep buiten op het veld. Spelers maken een afzonderlijke afspraak bij de kinesist terwijl dat vroeger wel met drie à vier mensen gebeurde. Er zijn nog extra maatregelen genomen om nieuwe besmettingen te vermijden. We doen er alles aan om onze jongens gezond te houden, maar eens het in de groep zit, krijg je corona moeilijk buiten.”

De coronagevallen brengen de spelersgroep nog dichter bij elkaar. “Het creëert een speciaal gevoel. Iedereen wil een tandje bijsteken. Maar vergeet niet dat er naast mentaliteit ook nog heel veel kwaliteit in deze groep zit. Met de beschikbare jongens moet het ook lukken. Het zijn momenteel bijzondere omstandigheden waarin we moeten werken, maar als we ons kunnen plaatsen, zijn we aan een héél bijzondere week bezig.”