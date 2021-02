Corona sluipt binnen bij het Inter Milaan van Romelu Lukaku

Net nu het Inter Milaan op kop staat in de Serie A dreigt het coronavirus roet in het eten te gooien. De club stelt het gezondheidsprotocol in werking nadat een lid van de technische staf en enkele personen uit het management een positieve coronatest aflegden.

Het lijkt of iedereen wel eens aan de beurt komt wat het coronavirus betreft. Dit keer lijkt het virus toe te slaan bij het Inter Milaan van Romelu Lukaku. Geen risico's De club meldt via hun officiële kanalen dat er enkele leden binnen de club positief hebben getest op COVID-19. Voorlopig zitten daar nog geen spelers of coaches bij. Nu de club het momenteel zo goed doet nemen ze in Milaan wel geen enkel risico. “Alle coaches en het volledige team volgen de procedures zoals uitgestippeld in het gezondheidsprotocol”, zeggen ze in een mededeling. Inter staat momenteel op kop in de Serie A met vier punten meer dan stadsrivaal AC Milan. Een corona-uitbraak kunnen ze op dit moment dus wel missen bij de ploeg van Lukaku.