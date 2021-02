Extra troef voor de Rode Duivels op het EK? Aanvaller komt (eindelijk) weer boven water

De Rode Duivels beginnen stilletjes aan te piekeren over het EK van deze zomer. De Gouden Generatie verzilverde hun indrukwekkende lichting al met een bronzen medaille in Rusland, maar droomt nu van meer. Enkel blijven onze spitsen een hekelpunt, of brengt iemand daar nu verandering in?

Voor de doelpunten zal er zoals altijd gekeken worden naar één man… Romelu Lukaku. De topschutter van de selectie is al enkele jaren o zo belangrijk voor het nationale elftal, maar ondertussen is hij in Italië met 17 doelpunten in 22 wedstrijden opnieuw bezig aan een indrukwekkend seizoen.

Minpunt: De spoeling voor het offensieve compartiment is dun. Bondscoach Roberto Martinez lijkt nauwelijks over een extra spits met speelminuten op zijn teller te beschikken. Divock Origi komt bijna niet meer aan spelen toe bij Liverpool, ook de uitleenbeurt van Michy Batshuayi aan Crystal Palace is een verschrikking.

Te weinig rendement

Ook Christian Benteke verdween bij The Eagles naar de achtergrond. De club trok afgelopen wintermercato met Jean-Philippe Mateta een stevige concurrent aan. De Rode Duivel maakte zich al op voor een vertrek en leek lang op weg naar West Bromwich Albion, zij zochten haastig naar een nieuwe targetspits: “Toen ze me vertelden dat hij wel eens zou kunnen vertrekken, was ik meteen geïnteresseerd. Iedereen weet dat ik altijd geïnteresseerd ben in een goede frontman’, klonk het bij West Brom-trainer Sam Allardyce.

De club wilde Benteke kwijt voor een simpele reden, hij haalt gewoonweg te weinig rendement. Crystal Palace betaalde maar liefst 32 miljoen pond voor zijn komst, maar hij bedankte met amper 27 doelpunten in 137 wedstrijden voor de Londense club.

Extra troef op het EK?

Over en out. Dat was wat iedereen dacht. Tot hij plots moest blijven. De 30-jarige aanvaller verscheen enkele weken op rij opnieuw in de basis en verzamelde heel wat speelminuten. Christian Benteke knokte zich dus opnieuw in het elftal, maar het scoren bleef echter beperkt. Tot hij begin deze week zijn ploeg op heerlijke wijze de overwinning schonk.

De voormalige aanvaller van onder meer KRC Genk, Aston Villa en Liverpool nam een voorzet heerlijk op de slof en kroonde zich in extremis nog tot matchwinnaar. Dat was wel niet zijn eerste keer. Uit de statistieken blijkt dat hij ondertussen al voor een vierde keer in blessuretijd nog het winnende doelpunt maakte. Daarmee pronkt Benteke bovenaan het lijstje, niemand deed ooit beter in de Premier League.

Die cijfers zullen ongetwijfeld ook Roberto Martinez niet zijn ontgaan. Hij beseft maar al te goed dat zijn aanvallers, buiten de inmiddels Milanese volksheld, weinig minuten maken. De bondscoach zal opgelucht zijn dat er iemand van het drietal eindelijk weer beslissend is.

Christian Benteke leek zowel bij de Rode Duivels als bij Crystal Palace niet meer in de plannen voor te komen, maar vocht zich toch terug in de belangstelling. Misschien kan zijn imposante en grote lijf wel dienen als supersub in de laatste minuten van het EK?