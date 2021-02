Deze trainerswissel gaat voetbalwereld verbazen: 'Barcelona gaat coach van absolute grootmacht wegplukken'

Is er een ongelofelijke trainerswissel op komst? Jürgen Klopp staat de voorbije dagen ter discussie bij Liverpool FC. Al zou de Duitse coach een aanbieding in de schuif hebben liggen.

Voor alle duidelijkheid: het gerucht is verspreid in de Spaanse media, maar echte bevestiging is er niet. Toch is het té mooi om het jullie te onthouden.

FC Barcelona zou er namelijk aan denken om Ronald Koeman te vervangen door Jürgen Klopp. Beide coaches staan ter discussie bij hun respectieve clubs. De waarheid of een kwakkel?